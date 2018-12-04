На телефонные уловки лжесотрудников банка попались шесть тюменцев

За сутки сразу шесть жителей Тюмени перевели свои деньги телефонным мошенникам. Сейчас полиция пытается установить личности злоумышленников.

Во всех случаях мошенники пользовались одной схемой. Человеку поступал звонок от неизвестного, который представлялся сотрудником службы безопасности банка. Под предлогом предотвращения несанкционированной покупки либо снятия денег с банковской карты злоумышленник узнавал ее реквизиты. После этого с карты пропадали все деньги. Общая сумма ущерба у обратившихся в полицию граждан составила почти 200 тысяч рублей.

"Телефонные мошенники, как правило, работают по двум схемам: либо они присылают смс-сообщение с каким-то текстом, призывающим отправить деньги на специальный номер или позвонить по нему, либо они сами звонят, и, будучи хорошими психологами, завладевают конфиденциальной информацией", — рассказывают в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Чтобы не стать жертвой мошенников, тюменцам советуют не продолжать разговор с мошенником и не выполнять тех действий, о которых он просит. Следует сохранить сообщения с телефонами, а также входящими звонками злоумышленника, чтобы сообщить их в полицию.