В Ишиме автоколонна-банкрот выплатила своим работникам долги по зарплате

ЗАО "Автоколонна 1319" Ишима потребовалось три года, чтобы выплатить своим работникам долги по зарплате. В 2015 году эта сумма равнялась 1,6 млн рублей.

Как отметили в облпрокуратуре, в 2015 году в межрайонную прокуратуру в июне 2015 года работники предприятия написали коллективную жалобу на невыплату зарплаты. В их интересах прокуратура направила в суд заявления о взыскании зарплаты, суд их удовлетворил, а акционерное общество и его руководителя оштрафовал на 30 и 2 тысячи рублей соответственно.

В июле 2015 года арбитражный суд признал организацию банкротом, было введено конкурсное производство. На тот момент задолженность по зарплате составляла более 1,6 млн. рублей, которая понемногу выплачивалась.

Ситуация продолжала находиться на контроле прокуратуры. В ходе конкурсного производства сменился арбитражный управляющий. Новому управляющего вносилось представление и объявлялось предостережение.

История с долгами завершилась только в конце ноября этого года, когда остатки были полностью погашены.