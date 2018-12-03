В Тюмени 82-летний пенсионер убил сожительницу, которая не хотела идти за алкоголем

12:17 03 декабря 2018
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Фото предоставлено СУ СК по Тюменской области

В областном центре продолжается расследование уголовного дела в отношении пожилого мужчины, который обвиняется в убийстве сожительницы. Тело 53-летней женщины с множественными ранениями было найдено 30 ноября в квартире на улице Студенческой.

По версии следствия, в этот день сожители поссорились во время распития спиртных напитков. По словам 82-летнего мужчины, сожительница не захотела идти в магазин за алкоголем и ударила его разделочной доской, из-за чего он разозлился и напал на нее с ножом. Пенсионер нанес им женщине не менее 11 ударов в грудь, она скончалась на месте, сообщает СУ СК по Тюменской области. Следователи устанавливают все детали произошедшего.

Теги: алкоголь , убийство
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