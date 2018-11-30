В Тюмени осужден виновник ДТП, разъезжавший пьяным по городу с неисправными тормозами

В Тюмени суд вынес приговор 39-летнему местному жителю, который в состоянии опьянения решил проверить тормоза у машины, зная, что они неисправны, и попал в ДТП.

Инцидент произошел в июле 2018 года в областном центре. Нетрезвый мужчина решил проверить тормоза у своего автомобиля перед продажей, зная о неполадке. На улице Мира из-за неисправных тормозов он врезался в другой автомобиль, остановившийся на запрещающий сигнал светофора, а сдавая назад, ударил еще одну машину. Освидетельствование показало, что тюменец был пьян.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, до этого случая мужчина уже не раз привлекался к ответственности и оставался без водительских прав за езду в нетрезвом состоянии. Ранее по двум уголовным делам суд приговорил мужчину к 1 году и 8 месяцам колонии строгого режима. После освобождения должных выводов он для себя не сделал.

На этот раз суд признал любителя пьяной езды виновным по ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение преступления) и приговорил его к одному году колонии строгого режима с лишением права управлять транспортом на 2 года 10 месяцев.