В Тюменской незаконно вырубили деревья на 3,3 млн рублей

Обвинение в незаконной рубке леса предъявлено жителю Заводоуковского района. По версии следствия, мужчина, выполняя заказ, самовольно вырубил почти две сотни деревьев.

Вырубка шла в лесу в июле–августе 2018 года. У мужчины был заключен договор купли-продажи сосны в объеме 120 кубических метров с жительницей Заводоуковского района. Он незаконно спилил в деляне 195 сосен объемом 180 кубических метров и 3 березы объемом 0,6 кубических метров. На этом участке деревья, подлежащие вырубке, были проклеймены, о чем лесорубу было известно.

Было возбуждено уголовное дело. По сообщению СУ СК по Тюменской области, ущерб департаменту лесного комплекса Тюменской области оценили в 3,3 млн рублей. Вскоре дело рассмотрит суд.