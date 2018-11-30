Тюменца, убившего больную мать гантелью, признали невменяемым

В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении 51-летнего местного жителя, который обвиняется в убийстве своей пожилой матери.

Трагедия произошла утром 11 октября 2018 года. По версии следствия, мужчина разозлился на больную мать, за которой долгое время ухаживал, и не меньше пяти раз ударил ее металлической гантелей по голове. Женщина скончалась на месте.

"В ходе предварительного следствия в отношении него была проведена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза. По заключению специалистов, он страдает психическим расстройством — "острое полиморфное психотическое расстройство с симптомами шизофрении", поэтому в отношении инкриминируемого ему деяния он признан невменяемым. С учетом степени тяжести совершенного преступления, а также психического расстройства мужчина нуждается в принудительном лечении", — сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Материалы уголовного дела будут направлены в суд для применения принудительной меры медицинского характера.