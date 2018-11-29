В Тюмени работник автомойки похитил деньги и документы клиента

Без банковских карт и документов остался автовладелец после посещения одной из автомоек Тюмени. Полиции удалось быстро выйти на преступника благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Как оказалось, кражу совершил один из сотрудников заведения. В клиентской зоне работник мойки похитил со стола оставленное клиентом портмоне, после чего сразу же скрылся. Сумма ущерба составила порядка 43 тысяч рублей.

Вскоре подозреваемый в краже был задержан. 31-летний тюменец рассказал, что успел потратить похищенные деньги, а документы оставил у себя дома. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.