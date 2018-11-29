В Ишиме уничтожат 2,8 тысяч бутылок поддельного алкоголя

В Ишиме оштрафован местный житель, хранивший у себя в гаражах поддельные водку, коньяк и текилу. По версии следствия, мужчина купил более 2,8 тысяч бутылок алкоголя для сбыта.

В конце декабря 2017 года из двух принадлежавших ему гаражей полиция изъяла спиртные напитки и канистры со спиртосодержащей жидкостью общей стоимостью более полумиллиона рублей. Часть продукция была маркирована поддельными марками, еще часть вообще не была маркирована. Не нашлось у ишимца и необходимых документов на продукцию. Как установила экспертиза, образцы изъятого алкоголя не соответствовали ГОСТ по крепости, а некоторые из них — по полноте налива в бутылки.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, в результате суд оштрафовал его на 100 тысяч рублей в доход государства. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области, по приговору суда контрафактный алкоголь будет уничтожен.