Полиция разыскивает мужчину и женщину, подозреваемых в мошенничестве

Фото - https://vk.com/rozyskuur

Отделом полиции №7 УМВД России по городу Тюмени разыскивается Андрей Кузнецов 1988 года рождения. Тобольская полиция также просит помощи у населения в розыске Светланы Алексеевой 1978 года рождения. Оба подозреваются в совершении мошенничеств.

О местонахождении Кузнецова просят сообщить в ОП-7 УМВД РФ по телефону (3452) 64-73-68, 29-11-20, об Алексеевой - в МО МВД России "Тобольский" по телефонам (3456) 399-744, 399-748. Информацию об обоих подозреваемых можно также предать в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 832, 793 525, дежурная часть - 793 023 или 02.