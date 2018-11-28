В Казанском районе мужчина случайно убил своего знакомого на охоте

Изображение предоставлено СУ СК по Тюменской области

В Казанском районе Тюменской области местный житель обвиняется в причинении смерти по неосторожности. По версии следствия, во время охоты мужчина хотел подстрелить животное, но попал в своего приятеля.

По сообщению СУ СК по Тюменской области, трагический инцидент произошел вечером 26 сентября 2018 года в окрестностях деревни Новопокровка. Мужчина выстрелил из своего охотничьего ружья в пробегавшую косулю и случайно попал в своего 53-летнего знакомого, находившегося в зоне выстрела. От ранения он скончался на месте.

Мужчина обвиняется по ч.1 ст.109 УК РФ, вскоре дело рассмотрит суд.