Набросился и стал душить: мужчину будут судить за нападение на автоинспектора

В Тюменской области завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Омутинского района, который обвиняется в применении насилия к сотруднику ГИБДД.

Инцидент произошел 31 августа 2018 года на выезде из деревни Червянка Омутинского района. Сотрудники ДПС остановили автомобиль с супружеской парой. 29-летняя женщина, находившаяся за рулем, не была пристегнута ремнем безопасности, инспектор пригласил женщину в служебный автомобиль, чтобы составить документ об административном правонарушении. По версии следствия, ее супруг, находившийся на пассажирском сидении, стал вести себя агрессивно и провоцировал полицейских на конфликт. В какой-то момент мужчина набросился на полицейского и стал душить его. Противоправные действия пресекли другие автоинспекторы, сообщили в СУ СК по Тюменской области.

Мужчина обвиняется по ч.1 ст.318 УК РФ, дело разберут в суде.