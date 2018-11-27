В Тюмени в садоводческом обществе загорелся двухэтажный дом

09:08 27 ноября 2018
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Фото: группа "32 ОФПС по Тюменской области" / vk.com

Сегодня в Тюмени ранним утром пожар произошел в дачном кооперативе "Русское поле". Сообщение о возгорании поступило в экстренные службы в половину пятого утра.

На улице Тенистой полыхал двухэтажный жилой дом мансардного типа. Через десять минут на место для ликвидации возгорания прибыли первые пожарные подразделения. 

"Причина пожара — короткое замыкание. Ущерб устанавливается", — сообщили в 32-м отряде ФПС по Тюменской области.

По предварительной информации, на пожаре никто не пострадал.

Теги: дачи , пожары
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