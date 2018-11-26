В Тюмени мужчина потерял сознание на улице и получил обморожение

На выходных в тяжелом состоянии был передан врачам пожилой тюменец, получивший переохлаждение и обморожение конечностей во дворе своего частного дома.
Родственники обнаружили 66-летнего пенсионера спустя два часа после того, как он потерял сознание на улице. На момент осмотра медиками мужчина находился в коме, у него диагностировали травматический шок, критически низкую температуру тела – 32°С. В стационар пациент был доставлен на аппарате искусственной вентиляции легких, и в специальном изолирующим от внешней среды термоодеяле, сообщили в пресс-службе тюменской станции скорой помощи.
Всего за минувшие выходные, с 24 по 25 ноября, врачи и фельдшеры скорой оказали помощь 1494 жителям Тюмени и Тюменского района.
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