В Тюмени пьяный именинник залез в чужое авто, чтобы добраться на нем до дома

12:44 26 ноября 2018
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Фото: pixabay.com

Накануне в областном центре в полицию обратился автовладелец, который сообщил, что у него пытаются угнать машину. Мужчина обнаружил в своем Mercedes Benz нетрезвого незнакомца.

Как было установлено позднее, в тот день нарушитель возвращался домой после празднования своего дня рождения. Мужчина приметил автомобиль, припаркованный в одном из дворов на улице Одесской. Он решил угнать машину, чтобы добраться на ней домой. Мужчина разбил стекло водительской двери металлической трубой и залез в салон. Там его и застал хозяин Mercedes.

Мужчина был задержан полицией. Как сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области, в отношении ранее судимого безработного 29-летнего жителя областного центра возбуждено уголовное дело за неправомерное завладение автотранспортом.

Теги: праздники , угон
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