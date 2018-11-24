В Тюмени ищут водителя, который сбил на переходе женщину с двумя детьми

01:11 24 ноября 2018
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Женщина и двое ее 6-летних детей пострадали от наезда автомобиля "Рено Сандеро" на нерегулируемом переходе в восьмом часу вечера 23 ноября в районе дома № 171 на улице Камчатской. Все живы, но есть ранения.

Сбив пешеходов, водитель уехал с места ДТП. Известно, что автомобиль может быть белого цвета, у него отсутствует правое зеркало, поврежден передний бампер.

Автоинспекторы просят очевидцев  позвонить в дежурную часть ГИБДД по тел. 29-12-10, 79-46-52. Обстоятельства ДТП выясняются.

Теги: дети , ДТП , пешеходы , розыск , травмы
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