В Тюмени ищут водителя, который сбил на переходе женщину с двумя детьми

Женщина и двое ее 6-летних детей пострадали от наезда автомобиля "Рено Сандеро" на нерегулируемом переходе в восьмом часу вечера 23 ноября в районе дома № 171 на улице Камчатской. Все живы, но есть ранения.

Сбив пешеходов, водитель уехал с места ДТП. Известно, что автомобиль может быть белого цвета, у него отсутствует правое зеркало, поврежден передний бампер.

Автоинспекторы просят очевидцев позвонить в дежурную часть ГИБДД по тел. 29-12-10, 79-46-52. Обстоятельства ДТП выясняются.