Бывшему ректору ТИУ вынесли приговор по третьему уголовному делу

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор по еще одному уголовному делу в отношении бывшего ректора Тюменского индустриального университета Олега Новоселова. Третий условный срок он получил за мошенничество в особо крупном размере с использованием служебного положения.

По версии следствия, в декабре 2015 года Олег Новоселов будучи ректором тогда еще ТюмГНГУ как физическое лицо заключил с ООО "НИПИ "Нефтегазпроект", учредителем которого является вуз, договор на разработку методики проектирования водоохранных зон в пределах Западно-Сибирской равнины на 3,8 млн рублей. На банковский счет Новоселова было перечислено более 3,3 млн рублей, при этом было установлено, что работы по договору он не выполнял. Также ООО "НИПИ "Нефтегазпроект" перечислило за Новоселова подоходный налог — более полумиллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, Новоселов возместил ущерб в полном объеме, признал вину и раскаялся в содеянном. С учетом этих обстоятельств суд назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком четыре года.

Напомним, в июне 2017 года Олег Новоселов был осужден на полтора года лишения свободы условно за денежные махинации на должности проректора по научной работе ТюмГНГУ. За несколько дней до этого он был снят с должности ректора ТИУ. В декабре 2017 года ему был вынесен приговор по еще одному уголовному делу — за превышение должностных полномочий на посту ректора он также получил полтора года условно.