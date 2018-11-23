В Тобольске осужден виновник ДТП с четырьмя загоревшимися машинами и тремя погибшими

На несколько лет отправится в колонию дальнобойщик, устроивший массовую аварию на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск. Водитель врезался в колону автомобилей, в результате ДТП погибли три человека, еще трое серьезно пострадали.

Трагический инцидент произошел 9 июня 2018 года в Тобольском районе, на 184-м км федеральной трассы. На этом участке велись дорожные работы с организацией реверсивного движения. Около полуночи грузовик Scania под управлением жителя Свердловской области на скорости врезался в машины, стоявшие в ожидании разрешающего сигнала светофора. Он "собрал" семь автомобилей: – "Лауру", ВАЗ-21093, ВАЗ-21104, Volkswagen Passat, Skoda Fabia, Isuzu Forward и Renault Premium.

В результате Scania и "Лаура" загорелись, а потом "Лаура" взорвалась, и водитель погиб. Пассажир "Лауры" по счастливой случайности остался жив, он выходил из машины покурить. Также загорелись ВАЗ-21093 и ВАЗ-21104. Водитель и пассажир ВАЗ-21093 погибли, водитель и пассажир ВАЗ-21104, а также пассажирка Skoda Fabia получили тяжкий вред здоровью.

Как оказалось, за несколько мгновений до аварии водитель Scania отвлекся от дороги, доставая упавший телефон. Расстояния до стоявших в колонне автомобилей оставалось мало, и он не успел затормозить.

Водитель Scania, 33-летний житель города Ирбит, признал свою вину в ДТП. Суд назначил мужчине три года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, на три года он лишен права управления транспортным средством.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, с осужденного в пользу одного из выживших пассажиров суд взыскал 500 тыс. рублей, а в пользу родным двух погибших в общей сложности более 2,2 млн рублей в счет возмещения морального и материального вреда.