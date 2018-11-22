В Ялуторовске детский тренер осужден за покушение на сбыт наркотиков

В Ялуторовске к десяти годам колонии суд приговорил бывшего тренера местной детско-юношеской спортивной школы. Вместе со своим приятелем молодой человек занимался распространением наркотиков в Тюмени, Ялуторовске и поселке Голышманово.

Ялуторовчанин сотрудничал с наркодельцом с 2016 года, позднее он устроился инструктором в центре по спортивно-физкультурной работе, а после стал работать по совместительству тренером-преподавателем в детско-юношеской спортивной школе, при этом продолжил наркобизнес. В 2017 году он вовлек в нелегальное дело своего друга, который вернулся из армии и снял квартиру в областном центре. Об их деятельности стало известно полиции, 13 декабря 2017 года их автомобиль остановили полицейские, на машине сообщники следовали в Голышманово, чтобы в очередной раз сделать закладки. У инструктора были изъяты наркотики, которые он прятал в трусах. После этого были изъяты наркотики в Ялуторовске и Тюмени по месту жительства наркодельцов, а также из тайников. Всего по делу было изъято более 237 граммов синтетических наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, суд назначил бывшему инструктору по спорту 10 лет, а его другу 8 лет 6 месяцев колонии строгого режима. Также у тренера было конфисковано более полумиллиона рублей, изъятых при обыске и предназначавшихся для преступной деятельности.