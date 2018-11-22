Тюменская автоледи пойдет под суд за ДТП с воспламенившейся машиной

В областном центре в суде рассмотрят уголовное дело в отношении 52-летней тюменки, спровоцировавшей ДТП, в котором пострадали двое человек, а один из автомобилей полностью сгорел.

Инцидент произошел 20 июля 2018 года на улице Щербакова. Женщина двигалась по крайней полосе на Hyundai Tucson. В какой-то момент она начала перестраиваться на соседнюю полосу, при этом подрезала Daewoo Nexia, ехавшую прямо в попутном направлении. В результате бокового столкновения Daewoo выбросило на встречную полосу. Там она в лобовую столкнулась с машиной Lada Granta, которая от удара воспламенилась и полностью сгорела на месте происшествия.

В результате аварии 81-летнему водителю Daewoo был причинен тяжкий вред здоровью в виде переломов и ушибов, пассажиру Lada Granta был причинен вред здоровью средней тяжести.

"Сын пожилого человека через социальную сеть нашел очевидца ДТП, у которого видеорегистратор заснял момент аварии. Эта видеозапись является одним из основных доказательств вины автоледи, которая виновной себя в происшествии не считает", — сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Автомобилистка обвиняется по ч.1 ст.264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).