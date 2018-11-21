Дальнобойщик с фальшивыми правами, устроивший ДТП под Уватом, понес наказание

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

В Уватском районе Тюменской области суд вынес приговор жителю Орловской области, который работал дальнобойщиком, используя поддельное водительское удостоверение. В сентября этого года мужчина устроил ДТП на тюменской трассе.

В июне 2018 года мужчину лишили водительских прав за пьяную езду. С 2012 года у него хранилось поддельное водительское удостоверение на чужое имя, которым он стал пользоваться.

28 сентября мужчина на тягаче с цистерной возвращался из Сургута в Омск. На 437-м км трассы Тюмень — Ханты-Мансийск он не выдержал безопасную скорость и дистанцию, и машина врезалась в ехавший в попутном направлении автомобиль "ГАЗ". При оформлении ДТП дальнобойщик предъявил поддельные права, которые вызвали подозрение у инспектора ДПС. Когда водителю предложили предъявить паспорт, он во всем сознался.

По результатам рассмотрения административных протоколов водитель был оштрафован на 8,5 тысяч рублей, а за езду, будучи лишенным права управления, подвергнут 12 суткам административного ареста. Суд за использование поддельного водительского удостоверения назначил мужчине 300 часов бесплатных общественно полезных работ, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.