В Тюменской области нашли фальшивые пятитысячные купюры

За сутки полицейским сообщили о двух 5-тысячных фальшивках. Одну купюру образца 1997 года с признаками подделки изъяли в одном из тюменских банков. Оказалось, что банкнота поступила из аптеки по улице Таллинской в ходе выемки дневной выручки. Вторая обнаружена в ишимском отделении одного из крупных банков у 64-летнего мужчины.

По первому факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт фальшивых денег", по второму организована проверка.

Полицейские призывают граждан быть более внимательными. Большинство фактов подделки купюр выявляются только в банке при пересчете денег, что усложняет отслеживание цепочки сбыта фальшивок. Сотрудники правоохранительных органов рекомендуют во всех предприятиях, занимающихся торговлей, установить приборы для определения подлинности банкнот, работающего на основе инфракрасного излучения.

Как обезопасить себя от поддельных денег?

Если вы заподозрили, что купюра, предлагаемая вам, может оказаться фальшивой, и вы не можете это проверить на месте, необходимо соблюсти несколько простых правил.

Заявите владельцу купюры о своих сомнениях и попросите его предъявить паспорт, оставить номер телефона и другие контактные данные.

Запомните приметы человека, который расплачивается с вами сомнительной купюрой, при возможности, запишите номер автомобиля, на котором данный гражданин приехал.

И самое главное – незамедлительно обратитесь в правоохранительные органы.

Эти меры облегчат деятельность полиции по розыску преступника, а вы будете вне подозрения. В случае обнаружения сомнительных денежных знаков обращайтесь по телефону 291-600 или 02, отмечают в областной полиции.