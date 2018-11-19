В Тюмени закладчик наркотиков сделал сообщником 14-летнего подростка

В Тюмени перед судом предстанет 21-летний молодой человек, который обвиняется в покушении на сбыт наркотиков и в вовлечении в особо тяжкое преступление несовершеннолетнего.

В июле 2018 года мужчина решил заняться распространением наркотических средств. Своему знакомому, 14-летнему мальчику, он сказал, что неофициально работает сотрудником полиции по борьбе с наркотиками, и под видом поиска опасных веществ стал брать его с собой. Спустя пару дней молодой человек рассказал подростку, что работает курьером и раскладывает наркотики по тайникам, а также предложил стать его сообщником за денежное вознаграждение. Несовершеннолетний, находясь под влиянием наркодельца, согласился. Подросток помогал фасовать наркотики и наблюдал за окружающей обстановкой, когда молодой человек делал тайники. Сам он закладки не делал.

В конце августа возле дома, где молодой человек снимал квартиру, они были задержаны полицией. При этом старший из них находился в состоянии наркотического опьянения. Из тайников и в ходе обыска жилища было изъято почти 400 граммов наркотиков.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в отношении 21-летнего молодого человека было возбуждено уголовное дело, в отношении подростка в возбуждении уголовного дела было отказано, поскольку он не достиг 16-летнего возраста, с которого наступает уголовная ответственность за наркопреступление.