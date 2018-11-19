Полиция задержала мошенницу, зарабатывавшую на "закредитованных" тюменцах

Фото предоставлено пресс-службой УМВД по Тюменской области

В Тюмени возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней местной жительницы, подозреваемой в шести эпизодах мошенничества. Женщина за немалые деньги обещала помочь получить кредиты гражданам с отрицательной кредитной историей, а после предварительной оплаты за услугу переставала выходить с ними на связь.

Женщина обещала, что поможет в оформлении справок, с которыми клиенты гарантировано получат одобрение кредита в банке. С одного клиента мошенница брала от 100 тысяч до 250 тысяч рублей, после чего исчезала. Всего с марта 2017-го по август 2018 года в полицию с заявлением обратились шесть человек, общая сумма ущерба составила около 900 тысяч рублей.

В отношении злоумышленницы возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество".