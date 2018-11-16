В Тюмени рассмотрят дело о хищении 35 млн рублей у благотворительных фондов, помогающих детям

В Тюмени перед судом предстанут директор ООО "Альфа медика" и бывший врач-ортопед ОКБ №2, которые обвиняются в хищении мошенническим путем крупной суммы у двух благотворительных фондов.

В октябре 2014 года гендиректор ООО "Альфа медика" (Москва) разработал план хищения денег у благотворительного фонда спасения тяжелобольных детей "Линия жизни", одним из направлений деятельности которого была помощь по лечению сколиоза у детей. К афере мужчина привлек заведующего детским отделением – врача-травматолога-ортопеда ОКБ №2, с которым они познакомились на медицинской конференции в Тюмени.

По версии следствия, врач подделывал документы о наличии у ребенка мнимого заболевания — сколиоза III–IV степени, проведении операции по установке спинальных имплантов, которые были поставлены ООО "Альфа медика" или другими подконтрольными директору лицами, заявления родителей на получение помощи.

Благотворительный фонд, не подозревавший обмана, рассчитывался с поставщиками. Часть медицинской техники возвращалась гендиректору и продавалась повторно, а часть оставалась у врача. Под видом лечения сколиоза у детей в 2014–2016 годах у фонда "Линия Жизни" было похищено более 34 млн рублей.

В 2016 году сотрудник фонда заметил ошибку в документах и связался с родителем ребенка. Оказалось, что за благотворительной помощью эта семья не обращалась. Фонд инициировал проверку, и аферисты не смогли похитить еще более 12,9 млн рублей. Фонд "Линия жизни" обратился в правоохранительные органы, было возбуждено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области, в ходе расследования выяснилось, что в 2015–2016 годах врач в одиночку обманул еще один московский благотворительный фонд — "Подари надежду", у которого он похитил более 1,4 млн рублей под видом помощи детям, на которых уже предоставлялась помощь от "Линии жизни".

Также в сентябре–ноябре 2016 года директор фирмы вместе с врачом обманом получили от фонда "Подари жизнь" еще более 250 тысяч рублей под видом помощи ребенку.

Прокуратура Тюменской области утвердила по уголовному делу обвинительное заключение и направила 33 томов дела в Ленинский районный суд Тюмени.