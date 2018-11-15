Тюменцев, разыгравших похищение девушки, арестовали на 14 суток

Скриншот видео пресс-службы УМВД по Тюменской области

В Тюмени правоохранительные органы проверили информацию о похищении девушки в центре города.

Накануне в полицию обратился водитель автобуса, который рассказал, что на остановке "Цветной бульвар" двое мужчин схватили стоявшую в толпе девушку, силой дотащили ее до автомобиля, поместили в багажник и уехали. Водитель передал полицейским приметы злоумышленников и машины

"Для задержания злоумышленников были задействованы значительные силы и средства полиции. Вскоре транспортное средство было установлено, а лица доставлены в органы внутренних дел. В ходе проверки установлено, что двое молодых людей решили разыграть ситуацию и посмотреть на реакцию населения и полиции", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

"Похищенная" девушка оказалась знакомой молодых людей, она согласилась поучаствовать в проверке, которую они засняли на телефон.

На мужчин были составлены административные протоколы по статье "Мелкое хулиганство". Водитель автомобиля, в котором увезли девушку, привлекли за нарушение правил перевозки. По решению суда двое молодых людей подвергнуты административному аресту на 14 суток, водителя оштрафовали на тысячу рублей.