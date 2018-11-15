На улице Интернациональной обнаружили скелетированный труп мужчины

В Тюмени пытаются установить личность мужчины, чьи останки были найдены в районе Маяка 9 ноября. Скелетированный труп был обнаружен у дома №70 на улице Интернациональной рядом с гаражным кооперативом. За помощью в установлении личности человека полиция обращается к горожанам.

Из примет: длина тела около 175–180 сантиметров, волосы светлые, возможно с проседью. Особые приметы: старый сросшийся перелом большой берцовой кости на левой ноге, в кости голени обнаружены два вкрученных хирургических винта.

Был одет: куртка черного цвета из кожзаменителя, производитель "Ever nadoul", размер 3XL, рубашка черного цвета с длинным рукавом, джинсы синего цвета, производитель "Racing car", размер 32–34, кроссовки черного цвета с синими вставками, размер 42–43, производитель "Bona". Рядом с трупом обнаружена демисезонная бейсболка, производитель "Fashion".

При себе имел: крестик из белого метала с напылением желтого цвета на шнурке, пачка сигарет "Fast" , зажигалка в корпусе черного цвета "Bic".

Вещи, принадлежавшие погибшему

Всех, кому что-либо известно о личности мужчины, просят сообщить в отдел уголовного розыска УМВД России по г. Тюмени по телефону (3452) 794-387 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-727, 793-638, 793-525, дежурная часть: 793-023 или 02.