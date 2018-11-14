В Тюмени задержали мужчину, выбросившего собаку с десятого этажа

В областном центре в полицию поступило сообщение о жестоком обращении с животным. Тюменцы, проживающие в доме на улице Малиновского, рассказали, что из окна на десятом этаже неизвестный выкинул собаку.

Как было установлено, животное выбросил его же хозяин. Нетрезвый мужчина, играя с питомцем, начал хватать его за шею. Собака почувствовала угрозу и укусила хозяина. Мужчина разозлился и выбросил животное из окна своей квартиры. Прибывшие на место сотрудники полиции задержали тюменца по подозрению в жестоком обращении с животном, в отношении него было возбуждено уголовное дело по соответствующей статье (ч.1 ст.245 УК РФ), которая предусматривает до трех лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.