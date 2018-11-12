В Тюменской области девочки-двойняшки погибли от угарного газа в частном доме

В Ишиме в одном из частных домов 10 ноября были обнаружены тела двух 14-летних сестер - двойняшек с признаками отравления окисью углерода.

По данному факту сотрудники Ишимского отдела следственного управления Следственного комитета РФ по Тюменской области возбудили уголовное дело по ч. 3 ст.109 УК РФ - причинение смерти по неосторожности двум и более лицам.

Предварительно следователи установили, что девочки по просьбе своей бабушки (она же их опекун) отправились в дом прабабушки затопить печь, пока хозяйка лежит в больнице. Не дождавшись возвращения детей, женщина пошла за ними и обнаружила внучек в бессознательном состоянии, при этом в доме был стойкий запах окиси углерода. Прибывшим врачам скорой медицинской помощи спасти детей не удалось.

В рамках возбуждённого уголовного дела следствием СКР выполняется комплекс мероприятий, направленных не только на выяснение непосредственных обстоятельств, но и на установление причин и условий, которые способствовали трагедии. Следствием выясняется, почему дети находились в доме одни и, были допущены к манипуляции отопительной системы. Допрашиваются свидетели, проведен осмотр места происшествия, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, назначено исследование газового оборудования отопительной печи. Расследование уголовного дела продолжается.