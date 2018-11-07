В частной конюшне Тюмени при пожаре погибли 10 лошадей

Сообщение о том, что на улице Дружбы в Патрушево горит частная конюшня, поступило на пульт единой диспетчерской службы Тюменского района 7 ноября в 3:40.

Как отмечают в пресс-службе МЧС, возгорание было обнаружено не сразу, поэтому прибывшие через 14 минут к месту вызова пожарные подразделения обнаружили, что деревянная постройка практически полностью охвачена огнем. Ситуацию при тушении осложнила и удаленность водоисточников от места пожара - потребовалось привлечение дополнительной техники и людей.

Распространение огня на соседние строения, благодаря слаженной работе пожарных, пожарные предотвратили - к 04:20 возгорание было локализовано, а через 15 минут ликвидировано. Однако животных спасти не удалось - при пожаре погибли 10 лошадей, пострадавших и погибших среди населения нет.

На место пожара привлекались сотрудники полиции, скорой медицинской помощи и электросетей. От Главного управления МЧС России по Тюменской области на ликвидацию пожара было привлечено: 8 единиц спецтехники и 17 человек личного состава.

Причины и ущерб устанавливаются.