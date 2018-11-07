В Тюмени ищут неизвестного за преступление против половой неприкосновенности ребенка

Изображение предоставлено СУ СК по Тюменской области

В областном центре следователи пытаются установить личность лица, подозреваемого в совершении против половой неприкосновенности несовершеннолетнего. Инцидент произошел в Восточном микрорайоне Тюмени.

Тюменцев просят сообщить имеющуюся информацию о личности подозреваемого и его местонахождении по телефону: 8(3452)641-720. Конфиденциальность гарантируется.

Приметы злоумышленника: рост около 170 сантиметров, славянской внешности, среднего телосложения. Был одет в джинсы темно-синего цвета, черную демисезонную куртку до пояса, ботинки черного цвета. На голове — кепка коричневого цвета с козырьком пятнистой расцветки с надписью, сообщает СУ СК по Тюменской области.