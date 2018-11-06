Жителя Ишима судят за 2,8 тысяч бутылок контрафактного алкоголя

Фото: пресс-служба прокуратуры Тюменской области

За покупку в целях сбыта алкоголя, не соответствующего ГОСТу, уголовная ответственность грозит 45-летнему жителю Ишима. В конце прошлого года из двух гаражей мужчины полиция изъяла более 2800 бутылок водки, коньяка и текилы, а также две канистры со спиртосодержащей жидкостью. Общая стоимость изъятого составила более полумиллиона рублей.

Часть продукции была маркирована поддельными акцизными и специальными федеральными марками, а часть вообще не была маркирована. На алкоголь не было сопроводительных документов и сертификатов соответствия. Согласно заключениям эксперта, представленные на исследование образцы алкоголя не соответствовали ГОСТу по крепости, а некоторые — по полноте налива в бутылки. По версии следствия, алкоголь был приобретен жителем Ишима в целях его сбыта, сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.