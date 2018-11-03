В Тюмени автомобиль занесло на тротуар - пострадали шесть пешеходов

Фото - Госавтоинспекция Тюменской области

На перекрестке улиц Мориса Тореза и Герцена в Тюмени в девятом часу вечера 2 ноября автомобилем "Хундай Солярис" сбиты 6 пешеходов, стоящих на тротуаре.

21-летняя водитель иномарки, спускаясь с путепровода и поворачивая налево на улицу Герцена, не справилась с управлением, машину занесло на пешеходов.

В результате ДТП пострадали шесть человек: три женщины 1963, 1969 и 1994 г.р. и трое мужчин 1964, 1990 и 1991 г.р. В больницу доставлены четверо, двое отказались от госпитализации.

У девушки двухлетний водительский стаж, за рулем она находилась в трезвом состоянии, на автомобиле установлена зимняя резина, уточняют детали происшествия в пресс-службе Госавтоинспекции.