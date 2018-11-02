В Тюмени с лета ведутся поиски 49-летнего Анатолия Ермизина

Фото: страница "Розыск-Уур Умвд-Тюм-Обл" / vk.com

В Тюмени продолжаются поиски без вести пропавшего Анатолия Ермизина 1968 года рождения. 7 августа 2018 года мужчина ушел из дома по улице Олимпийской, до сегодняшнего дня его местонахождение неизвестно.

Приметы: на вид 50 лет, европейской внешности, среднего роста, худощавого телосложения, лицо бледное, глаза карие, волосы прямые темно-русые, короткие, имеется теменная залысина. Особые приметы: большинство зубов отсутствует.

Какую-либо информацию о местонахождении Анатолия Ермизина можно сообщить отделение полиции №1 УМВД РФ по г. Тюмени по телефонам: (3452) 338-688, 338-573 либо в управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефонам: (3452) 793-381, 793-525, дежурная часть: 793-023 или 02.