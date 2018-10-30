В Тюмени нашли поджигателей автомобиля на улице Карской

В областном центре полиция установила и задержала злоумышленников, совершивших поджог машины, принадлежавшей местной жительнице. Автомобиль Suzuki, припаркованный во дворе дома на улице Карской, всполыхнул ночью. Соседи владелицы машины успели заметить двоих в маске, которые после совершения поджога скрылись на автомобиле.

"Стражи правопорядка установили автомобиль, на котором передвигались злоумышленники, после чего задержали фигурантов. Установлено, что противоправные действия два 18-летних тюменца совершили из-за личной неприязни к сожителю хозяйки авто", — сообщили в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 167 УК РФ "Умышленное повреждение чужого имущества", санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.