Тюменский "Макдоналдс" закрыли на месяц за нарушение санитарного законодательства

За нарушение требований санитарного законодательства 27 августа Ленинский районный суд Тюмени приостановил на 30 суток деятельность ООО "Региональная сеть предприятий питания" ресторана "Макдоналдс" на улице Мориса Тореза. Информация об этом опубликована на официальном сайте суда.

Ресторан закрыт до 21 сентября для устранения недостатков, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора. "Среди претензий Роспотребнадзора - ненадлежащая уборка помещений, частично отсутствуют раковины для сотрудников, наледь в морозильных камерах. Когда мы пришли опечатывать помещение, ресторан уже не работал, сотрудники занимались устранением выявленных недостатков", - сообщает "Интерфакс-Урал" со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В компании McDonald's отметили, что на данный момент все замечания, зафиксированные в ходе проверки Роспотребнадзора, полностью устранены. "Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы предприятие как можно скорее возобновило свою работу", - цитирует представителя компании "Интерфакс-Урал".