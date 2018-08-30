Тюменский "Макдоналдс" закрыли на месяц за нарушение санитарного законодательства

15:45 30 августа 2018
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sun1-7.userapi.com
| Фото: sun1-7.userapi.com

За нарушение требований санитарного законодательства 27 августа Ленинский районный суд Тюмени приостановил на 30 суток деятельность ООО "Региональная сеть предприятий питания" ресторана "Макдоналдс" на улице Мориса Тореза. Информация об этом опубликована на официальном сайте суда.

Ресторан закрыт до 21 сентября для устранения недостатков, выявленных в ходе проверки Роспотребнадзора. "Среди претензий Роспотребнадзора - ненадлежащая уборка помещений, частично отсутствуют раковины для сотрудников, наледь в морозильных камерах. Когда мы пришли опечатывать помещение, ресторан уже не работал, сотрудники занимались устранением выявленных недостатков", - сообщает "Интерфакс-Урал" со ссылкой на пресс-службу управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области.

В компании McDonald's отметили, что на данный момент все замечания, зафиксированные в ходе проверки Роспотребнадзора, полностью устранены. "Мы прилагаем все усилия к тому, чтобы предприятие как можно скорее возобновило свою работу", - цитирует представителя компании "Интерфакс-Урал".

 

Теги: Роспотребнадзор , суд
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