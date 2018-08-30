В Тюменской области в ближайшие дни возможны заморозки

По информации Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с 31 августа по 2 сентября на юге Тюменской области ожидаются заморозки до -3 °С.

В связи с этим повышается риск повреждения и гибели сельскохозяйственных культур и садовых растений. Возможны пожары из-за из-за использования обогревательных приборов, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Повышается вероятность происшествий, связанных со случаями переохлаждения людей, особенно среди социально незащищённых слоёв населения. Возможно увеличение количества дорожно-транспортных происшествий в связи с образованием льда на дорогах, отмечают в региональном управлении МЧС.

Населению необходимо следить за прогнозами синоптиков, планировать свою деятельность с учётом ожидаемых метеоявлений и прислушиваться к рекомендациям специалистов по безопасности жизнедеятельности.

Информация об ухудшении погодных условий доведена до администраций муниципальных образований, единых дежурно-диспетчерских служб (ЕДДС). Им рекомендовано предпринять соответствующие профилактические меры и держать развитие ситуации на подведомственных территориях под контролем.