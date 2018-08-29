В стоящемся детском саду Тюмени произошел пожар

На 1 этаже строящегося здания детского сада по улице Эрвье в Заречном микрорайоне сегодня, 29 августа, утром случился пожар.

Как прокомментировала инцидент официальный представитель компании "Брусника" Надежда Меняйлова, горел склад строительных материалов. Возгорание локализовано, пострадавших нет. Причины происшествия будут установлены позднее.

Прибывшие на место пожарные потушили возгорание за несколько минут. Эвакуировать и спасать никого не пришлось.

Здание детсада находится в ведении застройщика "Брусника", сообщает Megatyumen.ru, В компании журналисту издания рассказали, что ущерба нет и, несмотря на происшествие, сроки строительства пересматриваться не будут: сад на 300 мест планируется достроить в 2019 году.

Фото - Svetlana Osipova, https://vk.com/rayon_evropeiskiy