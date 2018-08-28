Криминальный стартап: ялуторовчанин выпилил в Бердюжье березы, чтобы заработать на дровах

Прокуратура Бердюжского района направила в суд уголовное дело в отношении 25-летнего жителя Ялуторовска за незаконную рубку лесных насаждений в крупном размере.
Как следует из материалов уголовного дела, в июле 2018 года мужчина с женой и ребенком переехал в Бердюжье к родителям супруги. Спустя некоторое время он решил заняться заготовкой и продажей дров, хотя разрешительных документов на вырубку леса не было. С 22 по 23 июля около деревни Гагарино он спилил 17 берез и осин, распилил их на дрова и продал бердюжскому пенсионеру.
27 июля инженер ГКУ "Тюменьлес" и начальник участковых уполномоченных полиции в ходе рейда выявили порубку. Обвиняемый признал вину.
Для сведения: санкция ч. 2 ст. 260 УК РФ предусматривает штраф в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей, принудительные работы на срок до 4 лет, лишение свободы на срок до 4 лет, сообщает прокуратура Тюменской области.
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