На автодороге Курган-Тюмень столкнулись два автомобиля и автобус - погибли трое

Фото предоставлено Госавтоинспекцией Тюменской области

Днем 27 августа на 134-м км автодороги Курган-Тюмень в Исетском районе столкнулись Skoda Octavia, "Лада Калина" и микроавтобус Mercedes.

По предварительным данным, 30-летний водитель иномарки, совершая обгон, не убедился в безопасности маневра. В результате, Skoda столкнулась с автобусом, а затем с "Ладой Калиной", двигавшейся во встречном направлении.

В аварии погибли 72-летний водитель "Калины", 59-летняя пассажирка и 27-летний пассажир этого автомобиля. У 18-летней пассажирки "Калины" перелом руки.

Водитель Skoda получил перелом бедра, травмы живота и груди. У 16-летней пассажирки и 13-летнего пассажира "Шкоды" травмы головы, сообщает областная автоинспекция.