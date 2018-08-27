Тюменка воткнула сожителю нож в живот за оскорбления в свой адрес

Накануне на пульт дежурной части отдела полиции № 6 УМВД России по городу Тюмени поступил звонок от местного жителя. Он сообщил, что стал свидетелем противоправных деяний, в результате которых пострадал мужчина.

Инцидент произошел в одном из домов по улице Рационализаторов. По версии следователей, между сожителями произошёл конфликт на бытовой почве. В ходе распития алкогольных напитков, мужчина начал оскорблять женщину, словесный конфликт перерос в драку, в результате которого женщина схватила кухонный нож и нанесла ранение в брюшную полость тюменцу, тем самым причинив тяжкий вред здоровью. Очевидцем случившегося стал друг семьи, который оказал первую помощь пострадавшему, а также вызвал сотрудников полиции.

В настоящее время в отношении 43-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, сообщают в областной полиции.