Молодой ревнивец устроил в тюменском кафе кровавую разборку с соперником

В одном из кафе, расположенном по улице Первомайская в Тюмени, ночью произошёл конфликт между двумя мужчинами на почве ревности.

По версии следователей, бывший сожитель молодой тюменки, приехав в развлекательное заведение, нашёл нового сожителя девушки и стал ему угрожать убийством. В ходе конфликта злоумышленник схватил нож с барной стойки, нанёс своему оппоненту несколько проникающих колото-резанных ранений.

Сотрудник заведения оказал первую помощь потерпевшему, а очевидцы произошедшего вызвали медицинских работников и сотрудников полиции. Однако ревнивцу удалось скрыться с места преступления.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили личность подозреваемого и задержали его. Подозреваемым оказался нигде официально не трудоустроенный 20-летний тюменец.

За умышленное причинение тяжкого вреда здоровью молодому человеку грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает областная полиция.