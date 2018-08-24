В Ишиме мужчина угрожал сыну топором

О том, что отец угрожает убийством, в местную полицию заявил молодой человек.

Прибывшим на место происшествия участковым уполномоченным полиции установлено, что отец и сын распивали алкоголь. Между ними произошла ссора, и подозреваемый замахнулся топором на сына, высказывая угрозы. 43-летний местный житель доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по подозрению в угрозе убийством. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет, отмечает областная полиция.