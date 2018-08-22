В Тюмени разыскивают мошенника

Отдел полиции №3 УМВД России по Тюмени разыскивает Валентина Жалия 16.02.1966 года рождения. Мужчина подозревается в мошенничестве.

Информацию о местонахождении подозреваемого полиция просит сообщить в ОП-3 УМВД РФ по Тюмени по телефону (3452) 48-23-57, 29-11-02, 29-11-00 либо в Управление уголовного розыска УМВД России по Тюменской области по телефону (3452) 793 525, 793 832, дежурная часть 793 023 или 02.

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