В Тюмени на мосту столкнулись три автомобиля. Среди пострадавших - ребенок

Четыре человека, в том числе ребенок, пострадали в результате столкновения четырех легковых автомобилей сегодня на плехановском мосту в сторону Авторемонтной в Тюмени. Видео с места происшествия опубликовано в "ЧС Тюмень".

"Столкнулись четыре автомобиля: Toyota RAV4, Toyota Vitz, Lada Granta и Lifan. Предварительно, водитель Lada Granta перестраивался и спровоцировал ДТП. В аварии пострадали четыре человека", - сообщили ТАСС в отделении пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД по Тюменской области.

Травму головы получил 33-летний водитель Lifan травма головы, у его 3-летней пассажирки сотрясение головного мозга. У 42-летнего пассажира Lada Granta травма живота, 51-летняя водитель Toyota RAV4 получила ушиб поясницы.

В пресс-службе областного департамента здравоохранения ТАСС сообщили, что трое взрослых и ребенок доставлены в Областную клиническую больницу №2. "Им оказывается вся необходимая медицинская помощь, решение о госпитализации будет приниматься после проведения необходимых диагностических исследований", - добавили в пресс-службе.