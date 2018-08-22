В Тюменской области за сутки уничтожили два гектара конопли

В целях выявления, пресечения и раскрытия правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств растительного происхождения, выявления и ликвидации незаконных посевов и очагов произрастания дикорастущих растений, содержащих наркотические средства, правоохранители Тюменского района проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Мак".

В рамках данной операции за сутки сотрудники полиции на разных территориях области уничтожили более двух гектаров дикорастущей конопли.

"Уважаемые граждане! Вы можете сообщить об очагах произрастания, местах приготовления и потребления, дикорастущих наркокультур (мака, конопли), а также о лицах, занимающихся незаконным оборотом наркотиков в дежурную часть по номеру телефона 02, также по телефону доверия УМВД России по Тюменской области 291-432", - обращаются к жителям региона сотрудники областной полиции.