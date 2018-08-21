Тюменцу грозит пожизненное заключение за распространение наркотиков

Фото из открытых интернет-источников

28-летнего тюменца, уже отсидевшего срок за распространение наркотиков, подозревают в аналогичном преступлении. Полиция изъяла около килограмма героина.

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД получили оперативную информацию, что на территории Тюмени один из местных жителей продает наркотики. Когда данные подтвердились, фигуранта задержали. При обыске у него обнаружили около 40 граммов героина.

В ходе дальнейшей работы стражи правопорядка обнаружили тайник, в котором фигурант прятал еще почти 900 граммов героина. Установлено, что мужчина покупал большую партию наркотических средств, расфасовывал ее на небольшие дозы и распространял путем закладок на территории областного центра.

По указанным выше фактам возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылка наркотических средств. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы, сообщает областная полиция.