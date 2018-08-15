В Тюмени очевидцы аварии задержали пьяного водителя "МАЗа", который скрылся с места ДТП

Фото: пресс-служба ГИБДД по Тюменской области

Дорожная авария с несколькими автомобилями произошла вчера около одиннадцати вечера в областном центре. На улице 30 лет Победы, 126 во время дождя в автомобиль "Лада", стоявший у светофора в ожидании разрешающего сигнала, въехал "МАЗ". От удара "Ладу" отбросило на автобус №30. Водитель автомобиля "МАЗ" скрылся с места ДТП, однако очевидцы инцидента начали преследовать нарушителя.

"Как рассказал Улви Мехтиев, преследовавший грузовик на автомобиле "Мазда", водитель "МАЗа" сбил на своем пути забор на улице 30 лет Победы, затем из кабины выскочил пассажир и пытался задержать "Мазду". В частном секторе "МАЗ" остановился, заехав в тупик, водитель выбежал и пытался скрыться, но очевидцы его задержали, сдав впоследствии наряду ДПС. ГИБДД выражает благодарность людям, помогавшим задержать правонарушителя", — рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции по Тюменской области.

Как оказалось, водитель "МАЗа" был нетрезв,. Показания алкотестера составили 0,81 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Права управления транспортом категории "С"" мужчина не имеет.