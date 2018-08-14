Полиция задержала подозреваемых в вооруженном нападении на комиссионный магазин

Сообщение о нападении на комиссионный магазин поступило в тобольскую полицию в конце июля. Трое неизвестных похитили оттуда деньги и мобильные телефоны.

Прибывшие на место полицейские установили, что в магазин зашли двое мужчин, один из них подставил нож к горлу продавца и потребовал деньги. Женщина передала злоумышленникам более 32 тысяч рублей. Вскоре в магазин зашел еще один мужчина и забрал пять телефонов общей стоимостью более 15 тысяч рублей.

Задержать нападавших по горячим следам не удалось. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что злоумышленники уехали из города и находятся в Оренбургской области. Как сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области, полиция уже задержала двоих грабителей, принимаются меры к задержанию еще одного фигуранта. Задержанные признали свою вину, в отношении них возбуждено уголовное дело.