Пять человек пострадали в ДТП на улице Ветеранов Труда

Вчера в Тюмени около одиннадцати вечера на улице Ветеранов Труда, 3 столкнулись автомобили Lada Granta и Daewoo Nexia. По предварительной информации, водитель Lada при повороте налево на регулируемом перекрестке не пропустил автомобиль, двигавшийся во встречном направлении.

По сообщению ГИБДД по Тюменской области, в аварии был травмированы пятеро мужчин от 26 до 36 лет.