Пять человек пострадали в ДТП на улице Ветеранов Труда

17:00 10 августа 2018
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Вчера в Тюмени около одиннадцати вечера на улице Ветеранов Труда, 3 столкнулись автомобили Lada Granta и Daewoo Nexia. По предварительной информации, водитель Lada при повороте налево на регулируемом перекрестке не пропустил автомобиль, двигавшийся во встречном направлении.

По сообщению ГИБДД по Тюменской области, в аварии был травмированы пятеро мужчин от 26 до 36 лет.

Теги: ДТП , травмы
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