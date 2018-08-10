Пять человек пострадали в ДТП на улице Ветеранов Труда

Вчера в Тюмени около одиннадцати вечера на улице Ветеранов Труда, 3 столкнулись автомобили Lada Granta и Daewoo Nexia. По предварительной информации, водитель Lada при повороте налево на регулируемом перекрестке не пропустил автомобиль, двигавшийся во встречном направлении.
По сообщению ГИБДД по Тюменской области, в аварии был травмированы пятеро мужчин от 26 до 36 лет.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru