Больше половины пожаров в тюменских лесах произошли по вине человека

В этому году в Тюменской области ситуация с природными пожарами находится ниже уровня средних значений за пять лет. С начала пожароопасного периода потушено 123 лесных пожара на площади около 1300 га. Из них 94% было ликвидировано в течение первых суток. Такие сведения привел на сегодняшней пресс-конференции директор департамента лесного комплекса Тюменской области Николай Пуртов. По вине человека произошло 70 лесных пожаров, 27 перешли от граничных территорий, 9 — от линейной части, 11 случились от гроз, 3 перешли с соседних областей.

Для мониторинга ситуации используются наземные патрули, авиамониторинг, работающие круглосуточно видеокамеры вблизи населенных пунктов и космомониторинг.

"С начала наступления теплой погоды подразделения МЧС 1991 раз выезжали на тушение травы и мусора. Это территория населенных пунктов и межселенная территория, — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Тюменской области Юрий Алёхин. — Обстановка с техногенными пожарами в области также складывается в рамках средних многолетних значений. В текущем году произошло 1010 таких пожаров, что на 2,7% меньше чем в прошлом году. Виновниками возникновения ландшафтных пожаров, а их в этом году зарегистрировано 158 на площади более 4770 га, являются люди. Вдоль берегов рек и на болотах это рыбаки и охотники, а в полях в основном выжигают сухую траву владельцы земли. Всего вынесено 244 постановлений о привлечении к административной ответственности виновных лиц, в том числе 122 из них к ответственности в виде штрафов".